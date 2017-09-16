Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

Причиной падения военно-учебного самолета Як-130 вблизи аэродрома Борисоглебск мог стать отказ двигателя. Полностью картина происшествия будет восстановлена после расследования.

После падения военного самолета произошло возгорание, его смогли в скором времени ликвидировать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Упавший самолет, предположительно, принадлежит Борисоглебскому филиалу Военно-воздушной академии имени Жуковоского и Гагарина.

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье готовится к вылету комиссия по безопасности полетов ВС.

Как ранее сообщалось, на территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета.