Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском
16 сентября 2017, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Причиной падения военно-учебного самолета Як-130 вблизи аэродрома Борисоглебск мог стать отказ двигателя. Полностью картина происшествия будет восстановлена после расследования.
После падения военного самолета произошло возгорание, его смогли в скором времени ликвидировать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Упавший самолет, предположительно, принадлежит Борисоглебскому филиалу Военно-воздушной академии имени Жуковоского и Гагарина.
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье готовится к вылету комиссия по безопасности полетов ВС.
Как ранее сообщалось, на территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета.