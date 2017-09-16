Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

На территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Детали инцидента сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Управлявшие штурмовиком пилоты смогли увести его от жилой застройки, после чего успешно применили катапультирование.

В настоящее время военнослужащие находятся на земле, они не пострадали. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о том, что появились новые подробности крушения самолета Су-27, случившегося в Соединенных Штатах.