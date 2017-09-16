Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота Су-27 об опасности

Погибшего американского пилота Су-27 Эрика Шульца предупреждали об опасности, заявил заслуженный летчик-испытатель России, герой РФ, почетный президент авиасалона "МАКС" Магомед Тоблоев.

Толбоев рассказал, что месяц назад говорил с Шульцем и просил его не выполнять фигуры высшего пилотажа на российском истребителе. Он показывал американскому летчику мертвые петли, но просил этого не повторять. "Это только наш самолёт, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чём ты летишь. Казак на своей лошади только — казак", — цитирует Толбоева радиостанция "Говорит Москва".

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником. Пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте. Военные не уточнили ни обстоятельства ЧП, ни какую-либо информацию о разбившемся самолете.