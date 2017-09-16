Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

В известной песне Владимира Высоцкого капитан-пограничник решил нарезать цветов на нейтральной полосе, мотивируя это тем, что полоса – «ничейная». Также поступил и белорусский грибник, который срезал гриб.

Грибники из Белоруссии всего лишь срезал гриб, но сделал он это в двух с половиною метрах от государственной границы своей республики, то есть по факту нарушил границу. Пикантности ситуации добавляет и то, что грибник был в камуфляжной форме и литовская сторона не без основания предполагает, что любитель грибной охоты является сотрудником погранслужбы, а значит, границу нарушил сознательно, пишет «РГ».

Инцидент попал на камеры наблюдения и литовская сторона располагает наглядными доказательствами нарушения своей границы. Представители обеих стран при двусторонней встрече зафиксировали факт нарушения границы Литвы. Белоруссия обещала разобраться в инциденте.