В Вологде на оживленной трассе нашли двухлетнего малыша

Каким образом двухлетний малыш оказался на обочине оживленной трассы под Вологдой – загадка. Чудом можно считать и то, что ребенок не выбежал на дорогу, что могло бы для него закончиться трагически.

Мальчик двух лет был оставлен мамой на несколько минут. Малыш ждал, а потом отправился на поиски мамы, - так он попал на обочину федеральной трассы «Вологда» под городом, где его и заметили сотрудники ГИБДД, сообщает газета «Известия».

Мальчик не смог ответить, где находится его дом. Но мимо наряда ГИБДД проезжали автолюбители, которые узнали малыша и сказали, что мальчик живет в соседней деревне. В указанной деревне тем временем мать потерявшегося ребенка бегала в панике и звала малыша. Женщина призналась, что отлучилась только на несколько минут, а калитка во дворе оказалась незапертой, вот ребенок и вышел на улицу.