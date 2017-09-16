Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Первые результаты экспертизы, проведенной британским оборонным ведомством, свидетельствуют о том, что основным зарядом был пероксид ацетона - вещество, известное под названием "Мать сатаны".

Это вещество несложно синтезировать и в дальнейшем применять для изготовления кустарных бомб. Устройство при этом было начинено гвоздями и металлической стружкой.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона.

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green, произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). В результате инцидента пострадали 29 человек.





