В Питерском аэропорту Пулково в двигатель самолета попала птица

Лайнер из воздушной гавани Пулково под Санкт-Петербургом должен был вылететь в Саратов минувшим вечером в 21.30, но был задержан на 17 часов из-за птицы в двигателе. Проверкой инцидента занимается Прокуратура.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проверяет инцидент с отменой авиарейса в аэропорту Пулково, сообщает портал «Фонтанка. ру».

Рейс 6w 502 Саратовских авиалиний доложен был вылететь в Саратов из Пулково 15 сентября в 21.30, но вылет был задержан из-за того, что в двигатель лайнера, на борту которого находилось 87 пассажиров, попала птица.

Пассажиров самолета пока разместили в гостинице, предоставив им горячее питание и прохладительные напитки. Вылет должен состояться в сегодня в 14.30.