Видео, как турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане грузина

Молодая россиянка была обнаружена в багаже гражданина Грузии, когда он попытался пешком пересечь турецко-грузинскую границу в районе погранпоста Сарп. Инцидент произошел 14 сентября.

Девушка находилась под подпиской о невыезде, так как два месяца назад насмерть сбила на автомобиле мужчину в Кемере. В паспорте россиянки уже стоял фальшивый штамп о выезде с территории Турции, датированный 14 сентября. 27-летняя гражданка России Ангелина Самусенко совершила преступление, будучи сильно пьяной. Помимо Ангелины в машине находился годовалый ребенок, он и стал причиной ее освобождения из зала суда под подписку.

47-летний гражданин Грузии Доментий Сурманидзе, который пытался помочь россиянке покинуть Турцию таким своеобразным способом, был задержан и передан местному управлению по борьбе с контрабандой.