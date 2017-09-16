В ДТП под Красноярском погиб ребенок

Трагедия произошла под Красноярском. Там в автомобильной аварии на трассе погиб ребенок семи лет. Инцидент произошел на шоссе Железногорск-Подгорный под Красноярском, 34-летняя женщина не справилась управлением.

На трассе под Красноярском утром 16 сентября 34-летняя автоледи, мать семейства, за рулем «Тойоты» по неизвестной причине не справилась управлением и машина вышла на встречную полосу, столкнувшись с другой иномаркой. В «Тойоте» на момент столкновения находился 33-летний супруг женщины и два их ребенка. Пострадали все участники аварии, и 56-летняя дама-водитель встречной машины. Раненые были госпитализированы и позже в больнице скончался семилетний ребенок, сын женщины, которая спровоцировала аварию.