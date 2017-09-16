Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане
16 сентября 2017, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Управления государственной охраны Украины избили журналистов, которые хотели снять ужин в ресторане с участием президента Петра Порошенко и нескольких высокопоставленных чиновников.
Об этом сообщил один из пострадавших, репортер Михаил Ткач в Facebook. Нападение произошло в киевском районе Конча-Заспа, где расположены элитные особняки. С Порошенко ужинали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и другие политики.
Известная на Украине телеведущая Татьяна Даниленко назвала произошедшее "скотством".
"Завтра эти же люди будут делать свои лицемерные заявления ко дню исчезновения Гонгадзе. Вот их истинное отношение к журналистам", — написала она в Facebook.
В администрации президента Украины пока не прокомментировали эту информацию.