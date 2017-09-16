Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане

Сотрудники Управления государственной охраны Украины избили журналистов, которые хотели снять ужин в ресторане с участием президента Петра Порошенко и нескольких высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщил один из пострадавших, репортер Михаил Ткач в Facebook. Нападение произошло в киевском районе Конча-Заспа, где расположены элитные особняки. С Порошенко ужинали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и другие политики.

Известная на Украине телеведущая Татьяна Даниленко назвала произошедшее "скотством".

"Завтра эти же люди будут делать свои лицемерные заявления ко дню исчезновения Гонгадзе. Вот их истинное отношение к журналистам", — написала она в Facebook.

В администрации президента Украины пока не прокомментировали эту информацию.