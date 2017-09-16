Глава МИД Чехии пострадал в автомобильной аварии

Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек попал в автомобильную аварию. Министр получил травму головы и был вертолетом доставлен в больницу города Брно, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

ДТП произошло вечером в пятницу. Столкнулись нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек, и автомобиль сопровождения. Инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который расположен возле границы с Австрией.

Заоралек был направлен домой для дальнейшего лечения. Помимо Заоралека в ДТП попали ещё пять человек, однако их имена не называются.