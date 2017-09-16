В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

Ранее в ряде СМИ прошла информация о крушении в штате Невада (США) самолета российского производства Су-27. Американская сторона первоначально отказалась комментироватьЧП, но позже комментарий последовал.

Военный самолет российского производства Су-27 потерпел крушение на военной базе в американском штате Невада 5 сентября, пишет «Газета.Ру».

В пресс-службе авиабазы вначале отказались комментировать инцидент, но теперь комментарий последовал. Сообщается, что данные о катастрофе Су-27 засекречены. То есть американская сторона признала факт крушения, но не раскрыла его детали.

Напомним, истребитель Су-27 российского производства разбился при отработки элементов воздушного боя Су-27 с многофункциональными самолетами F-16 американских ВВС. При крушении погиб американский летчик-испытатель подполковник Эрик Шульц, пилотировавший Су-27.