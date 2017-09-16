В Москве сошли с рельсов вагоны с металлом

В Москве у станции «Перово» (юго-восток столицы) 16 сентября сошли с рельсов вагоны с металлом. Инцидент произошел в 03.51. С рельсов сошли семь загруженных вагонов, никто из людей не пострадал.

При сходе вагонов в Москве не пострадал ни один человек, сообщает сайт Московской железной дороги.

На железнодорожной станции «Перово» Московской железной дороги с рельсов сошли семь вагонов с металлом. Известно, что опрокидывания вагонов допущено не было. По данным МЖД, на месте ЧП в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. Сообщается, что на расписание движения составов инцидент не отразился. О причинах происшествия станет известно, когда их установит специальная ведомственная проверка.