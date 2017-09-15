В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину в состоянии алкогоьного опьянения с пневматическим пистолетом. Задержанный приставал к прохожим возле детского сада в Лобне.

В полицию поступил звонок из детского сада. Работники заведения рассказали, что около детского сада ходит нетрезвый вооруженный мужчина и пристает к прохожим. В связи с этим они опасаются за своих подопечных.

Задержанным оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в республике Чувашия, ранее неоднократно судимый.

Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.