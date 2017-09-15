Семьи канадских дипломатов пострадали от странных «акустических атак» на Кубе

Ряд сенаторов обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом закрыть посольство США в Гаване в связи с предполагаемой «акустической атакой», в результате которой пострадали американские дипломаты.

По меньшей мере пять семей канадских дипломатов пострадали в результате неизвестного внешнего звукового воздействия. Пострадавшие испытывают головные боли и головокружение, а также теряют слух и имеют серьезные проблемы с концентрацией внимания. Медики диагностировали у них легкие повреждения головного мозга.

«Мы также просим немедленно объявить персонами нон грата всех аккредитованных кубинских дипломатов в США и, если Куба не предпримет реальных действий, закрыть посольство США в Гаване», — говорится в письме госсекретарю.

МИД Кубы ранее категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.