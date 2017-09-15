Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.

Ранее свыше 30 деревьев уже рухнули под напором сильного ветра в разных районах Москвы. На Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль. Сообщалось, что шесть человек получили различные травмы.