Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину.

В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. Также у мужчины оказались переломаны ребра, говорится в сводках района.

В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Известно, что пострадавший некоторое время находился в коме. Сейчас за его жизнь борются медики, пишет издание «Аргументы недели – Керчь».