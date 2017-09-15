В Москве из-за шквалистого ветра упали более 30 деревьев, пострадали люди
15 сентября 2017, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Свыше 30 деревьев уже рухнули в пятницу под напором сильного ветра в разных районах Москвы. На Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Из-за поваленных сильным ветром деревьев в Москве пострадали шесть человек. Четверо человек госпитализированы, состояние одного из них тяжелое. Среди пострадавших есть десятилетний ребенок.