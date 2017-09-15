Видео, как в Москве очевидцы и полиция ловили лося

На юго-востоке Москвы в районе станции метро «Выхино» полицейские поймали лося. Причем, им пришлось ловить заблудившееся животное дважды. Один раз поймали, однако, дикому животному удалось сбежать.

Лесной житель, предположительно, вышел из Кусковского лесопарка и спокойно бродил по дороге около станции метро. Полиции удалось его поймать, но зверь оказал ожесточенное сопротивление, после чего сумел вырваться и убежать.

Лося отогнали в в Косино-Ухтомский лесопарк. Там животное свалилось в Большой Графский пруд и начало тонуть.

На помощь зверю прибыли спасатели и пожарные. Они надули лодку и на ней подплыли к тонущему лосю. Затем его доставили к берегу. Выйти из пруда мешал пологий и высокий берег. На него надели широкие лямки с прикрепленными к ним веревками.