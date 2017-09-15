Главного конвоира Москвы уволят из МВД за жестокое избиение официантки

Неправомерные действия офицера МВД закончатся его отставкой. На время служебной проверки майор полиции Роман Пекишев отстранен от исполнения обязанностей главного конвоира Москвы.

Если факты подтвердятся, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, сообщает «360».

Как стало известно, Пекишев, возглавляющий отдел организации охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка столичного главка МВД, жестоко избил сотрудницу московского ресторана. Инцидент произошел в минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье. На кадрах видео, снятого на месте происшествия видно, как Пекишев бьет официантку по почкам и голове, затем валит ее на пол и ударяет ногой в лицо. За происходящим наблюдает его спутница, которая время от времени вмешивается в конфликт, чтобы Роману было сподручнее справиться с девушкой. Стоит заметить, что главный конвоир Москвы является кандидатом в мастера спорта по боксу.



