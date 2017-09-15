Предмет, напоминающий бомбу, обнаружен у дома на юге Москвы

У дома в южной части Москвы обнаружен подозрительный объект, напоминающий бомбу.

Источник в правоохранительных органах отметил, что к месту происшествия были экстренно вызваны сотрудники полиции. Как уточняет в пятницу, 15 сентября, портал "Росбалт", странный объект был найден у нежилого здания, расположенного по адресу: Чонгарский бульвар, дом № 5, корпус 2.

Напомним, что в последние дни по всей России ежедневно поступают сообщения о взрывных устройствах в различных домах и учреждениях.