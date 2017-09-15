В одной из московских квартир три недели пролежало тело пожилого мужчины

На юго-западе Москвы в одной из квартир обнаружили тело пенсионера.

Согласно последней информации источника в правоохранительных органах, происшествие случилось в квартире на улице Марии Ульяновой. Как сообщает АГН «Москва», тело 83-летнего хозяина квартиры пролежало в закрытом помещении в течение трех недель.

В настоящий момент тело находится в морге, где специалисты устанавливают причину смерти пенсионера. Выясняются все обстоятельства случившегося.