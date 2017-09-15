Обыски проведены у замначальника красноярской полиции
15 сентября 2017, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
У замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю полковника Эдуарда Хавабу были проведены обыски.
Уточняется, что следователи провели данные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская отметила, что обыски состоялись не только в кабинете Хавабу, но также и у него дома, передает РИА "Новости".
Ранее в СК сообщалось, что замначальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный краевого главка МВД арестованы по подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей.