Обыски проведены у замначальника красноярской полиции

У замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю полковника Эдуарда Хавабу были проведены обыски.

Уточняется, что следователи провели данные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская отметила, что обыски состоялись не только в кабинете Хавабу, но также и у него дома, передает РИА "Новости".

Ранее в СК сообщалось, что замначальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный краевого главка МВД арестованы по подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей.