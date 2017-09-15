На северо-востоке Москвы произошло ДТП, четверо пострадавших

Утром в пятницу, 15 сентября, стало известно, что на северо-востоке Москвы произошло ДТП.

Авария, согласно последней информации, случилась на пересечении улиц Большая Марфинская и Ботаническая. Как уточняет сегодня агентство городских новостей «Москва», на дороге столкнулись сразу два автомобиля марки ВАЗ-2115, вследствие чего пострадали четыре человека.

Все обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции. Информации о состоянии раненых в ходе аварии пока не поступало.