11-летний туляк погиб во время селфи, из-за которого прогулял уроки
14 сентября 2017, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Очередная трагедия из-за чрезмерного увлечения селфи произошла в Щекинском районе Тульской области. Для того, чтобы сделать эффектный снимок, 11-летний школьник даже прогулял уроки.
Вместо этого подросток отправился на железную дорогу. Он залез на мост, чтобы сделать селфи, но не заметил провода. Школьник задел линию электропередач, и его ударило током. Мальчик упал вниз и погиб, сообщает ИА Nation News.