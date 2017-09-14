Взяточник с кладбища на Широкой речке в Екатеринбурге получил 10 лет

39-летний смотритель широкореченского кладбища был осужден на 10 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 9 млн рублей. Также, как сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР, в ближайшие три года осуждённый не сможет занимать должности в муниципальных учреждениях.

По версии следствия, будучи кладбищенским сторожем, в 2014-2015 годах подсудимый брал с людей взятки за захоронение родственников на Широкореченском кладбище. Таких эпизодов было установлено 9. При этом, суммы поборов составляли от 40 до 80 тыс. рублей, в зависимости от платёжеспособности родственников умершего. В общей сложности, бывший сторож «заработал» на людском горе 500 тыс. рублей.

«Зачастую, обсуждая сумму взятки, злоумышленник просил заплатить ему столько, сколько составляет скоростной режим в городской черте, намекая на то, что при разрешенной для автомобилистов в городе скорости в 60 км/ч граждане должны передать ему 60 тысяч рублей», - рассказали в СУ СКР.