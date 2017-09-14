Депутат Госдумы заподозрил сына в краже часов и проверил его на полиграфе

Депутат Госдумы РФ и успешный предприниматель-миллионер Антон Жарков по возвращении из отпуска обнаружил пропажу часов «Ролекс» и заподозрил в краже своего родного сына и заявил на него в полицию.

Миллионер и депутат Антон Жарков обнаружил пропажу часов «Ролекс» стоимостью три миллиона рублей и попросил полицейских проверить на детекторе лжи единственного, по его мнению, подозреваемого в краже - своего сына, сообщает телеграм-канал Mash.

Платиновые часы «Ролекс» были украдены, пока миллионер был в отпуске. Жарков-старший провел небольшое расследование, просмотрев камеры наблюдения за домом. Выяснилось, что в особняк заходили пять человек: три домработницы, садовник и Жарков-младший.

Тест на полиграфе не выдержала одна из горничных, которая и призналась в краже. Сын депутата испытание прошел уверенно.