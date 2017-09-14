Под Санкт-Петербургом пенсионер выстрелил в своего сына

Несчастный случай произошел минувшим вечером в деревне Хилок Ленинградской области. Там пенсионер в ходе ссоры выстрелил из ружья в живот собственному сыну. Раненый мужчина доставлен в больницу.

Вечером 13 сентября пенсионер 78 лет в дерене Хилок под Санкт-Петербургом поссорился со своим сыном и выстрелил тому в живот из охотничьего ружья 16 калибра.

Известно, что в момент ссоры пенсионер был пьян. Сын пожилого человека получил ранение в живот и был доставлен в ближайшую больницу, о его состоянии не сообщается.

Пожилой стрелок задержан полицией и ответит перед законом по уголовной статье за покушение на убийство.