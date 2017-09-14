Автомобиль повис на бетонном мосту после аварии в Челябинске
14 сентября 2017, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую среду, 13 сентября, в Челябинске произошла необычная авария.
Автомобиль марки Toyota по неустановленной причине застрял на бетонном мосту неподалеку от лакокрасочного завода и повис. Согласно последней информации, машина некоторое время висела между съездами на бетонной опоре, однако никто не пострадал, передает издание "Известия".
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причину случившегося и выясняют, как транспортное средство могло оказаться в данном месте.