Заместитель директора ФСИН обвиняется в растрате 160 млн рублей

В четверг, 14 сентября, стало известно, что заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов обвиняется в растрате в ходе закупки по госконтрактам горюче-смазочных материалов и продуктов питания.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что Коршунов являлся главой контрактной службы ФСИН, которая занималась обеспечением закупки разнообразных товаров для государственных нужд. Как уточняет ТАСС, в 2015-2016 годах чиновник стал организатором заключения двух госконтрактов по завышенным ценам.

Согласно предварительным данным, обвиняемый и его соучастники причинили государству ущерб на сумму более 160 миллионов рублей.