Школу в Саратове экстренно эвакуируют после короткого замыкания

В одной из средних школ Саратова произошло короткое замыкание, после которого возникло сильное задымление.

Руководство учебного заведения приняло решение экстренно эвакуировать учеников и преподавателей. В пресс-службе губернатора области утром в четверг, 14 сентября, уточнили, что происшествие случилось в школе №102 в Ленинском районе города во время занятий.

Как уточняет РИА "Новости", в результате инцидента никто не пострадал. Врио губернатора области Валерий Радаев поручил установить все обстоятельства случившегося.