Житель Приамурья заблудился и прожил в тайге две недели

Пятнадцать дней житель Амурской области блуждал по тайге, но смог выжить и самостоятельно выйти к людям. 14 сентября мужчина вышел из леса, куда зашел 29 августа. Мужчина находится в стрессовом состоянии.

Житель Приамурья 54 лет 29 августа уехал на служебном автомобиле с участка золотодобычи в поселке Береговой и после этого связь с ним пропала. О местонахождении мужчины ничего не было известно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Найти мужчину пытались его коллеги, но безуспешно. Полиция и кинологи с собаками тоже напрасно искали заблудившегося.

Как мужчине удалось выжить в тайге, пока узнать не удается: он находится под пристальным наблюдением врачей.