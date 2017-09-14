В Таджикистане вертолет убил начальника аэропорта

Трагедия произошла 14 сентября в Таджикистане во время поездки президента страны по регионам. В селе Ярчи трагически погиб начальник аэропорта Хорог Дилдор Максудшоев, который был в числе встречающих президента.

Трагическая случайность привела к гибели начальника аэропорта города Хорог в Таджикистане, пишет «МК».

Вертолет президента республики Эмомали Рахмона производил посадку в селе Ярчи, когда потоками воздуха от винта сбило с ног начальника аэропорта Дилдора Максудшоева, который был в числе встречающих. Мужчина упал и ударился о камень головой. Чиновник скончался по дороге в районную больницу.