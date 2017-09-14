У безработного жителя Москвы угнали иномарку за 4,2 млн рублей

Сегодня утром стало известно, что на западе Москвы произошел угон автомобиля.

В ГУ МВД РФ по городу уточнили, что транспортное средство стоимостью 4,2 млн рублей принадлежало безработному жителю столицы 1983 года рождения. Как уточняет в четверг, 14 сентября, АГН «Москва», похищение машины марки Lexus случилось у дома номер 12 по улице Довженко.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика в настоящий момент активно разыскивают сотрудники столичной полиции.