У безработного жителя Москвы угнали иномарку за 4,2 млн рублей
14 сентября 2017, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что на западе Москвы произошел угон автомобиля.
В ГУ МВД РФ по городу уточнили, что транспортное средство стоимостью 4,2 млн рублей принадлежало безработному жителю столицы 1983 года рождения. Как уточняет в четверг, 14 сентября, АГН «Москва», похищение машины марки Lexus случилось у дома номер 12 по улице Довженко.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика в настоящий момент активно разыскивают сотрудники столичной полиции.