На Сахалине машина переехала человека, сбившего на автомобиле пешехода

На Сахалине водитель машины сбил владельца другого автомобиля, который переехал пешехода и вышел ему помочь.

В настоящий момент оба пострадавших человека находятся в местной больнице на лечении. Уточняется, что происшествие случилось накануне на 14-м километре дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, когда 55-летний мужчина за рулем Тоyота Lаnd Сruisеr Рrаdо сбил 39-летнего пешехода на неосвещенном участке трассы. Уточняется, что погодные условия были неблагоприятными, а видимость плохой. Водитель вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему, но в этот момент на него совершил наезд 72-летний мужчина, находившийся за рулем Suzuki.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, передает РИА "Новости".