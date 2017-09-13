Московский парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября, но уже 13 числа его пришлось закрыть из-за выходки неизвестных вандалов, которые разбили стеклянную крышу развлекательного комплекса.

Стеклянная крыша московского парка «Зарядье» протекла, но виноваты в этом не строители, а вандалы, которые разбили стекла, сообщает Telegram-канал Mash.

Первыми посетителями парка «Зарядье» стали дети из многодетных семей, московские школьники и воспитанники интернатов. Для массового посещения парк открыли 11 сентября. В первый день посетители вытоптали 10 тысяч растений и разбили камнями стеклянную «кору», а также напольные фонари и повредили световое окно Медиацентра.

Стеклянная кора — крупнейшая в мире прозрачная конструкция без ограждающих стен. Её площадь — 8,7 тысячи квадратных метров.