В американской школе произошла стрельба

В американском штате Вашингтон (северо-запад США) 13 сентября произошла стрельба в одной из средних школ города Спокан. Есть сведения о нескольких раненых. В районе ЧП полиция закрыла все школы.

В районе городка Спокан, где произошла стрельба в школе Freeman, в настоящее время закрыты все школы из соображений безопасности, сообщает ТАСС. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе. Правоохранители не сообщают ничего о личности стрелка. На месте происшествия работают эксперты и следователи, врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Сейчас известно о шести раненых, об их состоянии нет сведений.