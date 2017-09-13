Жителей Киева напугала ярко-зеленая река

Протекающая через Киев река Лыбедь (первый приток Днепра) 13 сентября окрасилась в ярок-зеленый цвет, чем изрядно напугала горожан. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что реку специально окрасили.

Ярко-салатовыми стали 13 сентября киевские фонтаны и река Лыбедь, передает телеканал «Звезда».

Специалисты Киевводфонда быстро выяснили, что в воду неизвестные вандалы бросили сильный краситель и фонтаны в городе придется отключить раньше срока: необходимы ремонтные работы.

За текущий месяц это уже вторая выходка вандалов, но их личности так и не удается установить. Санитарно-профилактические работы потребуют много денег: один только слив воды из фонтана – это сотни кубов воды, а стоит каждый кубометр 14 гривен.