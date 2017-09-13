Москвич умер в приемном покое, не дождавшись за четыре часа врачебной помощи

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти москвича в приемном покое Боткинской больницы. За четыре часа ожидания в очереди пациент так и не дождался врачебной помощи.

Инцидент произошел еще 14 августа, но следственным органам о произошедшем стало известно спустя месяц, благодаря социальным сетям и СМИ. Следователи изъяли всю документацию из больницы, касающуюся данного летального исхода. Документы противоречат показаниям родственников больного.

По предварительным данным, москвич вызвал домой скорую помощь. Врачи поставили больному диагноз "двусторонняя пневмония" и в сопровождении жены отвезли в приемный покой Боткинской больницы. Это было около полудня, а в 16:05 врачи констатировали его смерть. При этом больной еще не был госпитализирован.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить степень вины медиков и дать оценку порядку госпитализации тяжелых больных в боткинской больнице.

По документам, пациенту оказывалась вся необходимая помощь, и он сразу был доставлен в реанимацию, где скончался. Если бы не присутствовавшая рядом жена, трудно было бы установить истину.