Автоледи-беспредельщица устроила гонки на встречной полосе

Автомобилисты на трассе М1 стали свидетелями рискованного заезда неизвестной автоледи на Opel Astra. Девушка около 10 километров мчалась на скорости 120 километров в час по встречной полосе.

По словам очевидцев, на платном отрезке трассы М-11, прямо от аэропорта Шереметьево, девушка резко выехала на встречную полосу и на скорости 120 километров час неслась около 10 километров. Доехав до съезда на Долгопрудный, девушка покинула трассу, сообщают «Дни.ру». По счастливой случайности, никто от такой рискованной езды не пострадал.



