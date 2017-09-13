В Калужской области ребенок упал с 13 этажа и погиб

Трагедия произошла 13 сентября в городе Обнинск Калужской области. Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на тринадцатом этаже многоэтажки. От полученных травм ребенок скончался на месте трагедии.

13 сентября в городе Обнинск (Калужская область) стало роковым: с 13 этажа сорвался ребенок. Труп пятилетнего мальчика обнаружили прохожие под окнами квартиры. Ребенок разбился насмерть. Региональный СК РФ проверяет все факты инцидента. Известно, что погибший мальчик находился дома под присмотром отца, а мать в это время была на работе. Ребенок был очень активным: родители даже сняли ручки с пластиковых окон, чтобы он их не смог открыть. Но ребенок их как-то открыл.