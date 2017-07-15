В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Авиапарк», что на севере столицы. Об эвакуации людей из ТЦ сообщают в региональном МЧС и пользователи соцсетей.

ОБ эвакуации торгового центра «Авиапарк» пишут «Известия» со ссылкой на источник в спасательной службе города. Известно, что причина эвакуации посетителей и персонала ТЦ «Авиапарк» – угроза взрыва.

Из развлекательного центра выведено более тысячи человек, в ТЦ оперативно закрываются бутики, а машины с парковки рядом с ТЦ выпускают без оплаты. Один из пользователей соцсетей предположил, что эвакуация – это учения спецслужб, но подтверждений этому предположению нет.