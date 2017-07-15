Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Ранее «Аргументы недели» сообщали про непогоду в Москве и штормовое предупреждение. Жертвой непогоды стал рабочий 38-ми лет. Молния ударила в мужчину, когда он находился на строительной площадке.

О трагедии на строительной площадке Москвы сообщает «Лайф».

Инцидент произошел в Домодедовском районе Москвы. В 38-летнего мужчину угодила молния, и он погиб на месте. Известно, что погибшего звали Ярослав и работал он на строке по улице Мечты. Получив удар молнии, рабочий потерял сознание, и ему вызвали «скорую», но приехавшие медики констатировали смерть. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства инцидента.