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Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

15 июля 2017, 17:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии
pixabay.com

Ранее «Аргументы недели» сообщали про непогоду в Москве и штормовое предупреждение. Жертвой непогоды стал рабочий 38-ми лет. Молния ударила в мужчину, когда он находился на строительной площадке.

О трагедии на строительной площадке Москвы сообщает «Лайф».

Инцидент произошел в Домодедовском районе Москвы. В 38-летнего мужчину угодила молния, и он погиб на месте. Известно, что погибшего звали Ярослав и работал он на строке по улице Мечты. Получив удар молнии, рабочий потерял сознание, и ему вызвали «скорую», но приехавшие медики констатировали смерть. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства инцидента. 

 

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Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

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Экстремальный туризм набирает обороты, все больше россиян предпочитают солнечному берегу суровую реальность Арктического побережья. Об этом заявил 15 июля глава департамента ГЗ МЧС РФ Андрей Лутошкин.

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Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

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В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

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Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью

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Жители Геледжика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Жители Геледжика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Федеральная автодорога Москва-Новороссийск (М-4 «Дон») в районе города Геленджик перекрыта 15 июля протестующими. Поперек дороги стоят гробы, таким образом жители протестуют против сноса их дома.

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В московском дворе автомобиль сбил ребенка

В московском дворе автомобиль сбил ребенка

Ребенок попал под колеса автомобиля во дворе Москвы. Пострадавшего несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили вертолетом Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.

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Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Сразу семь кураторов так называемых «группы смерти» стали объектами полицейского преследования после сигнала московского школьника. Полицию о преступниках известил13-летний московский подросток.

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На Сахалине утонули отец с сыном

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Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

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Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

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В Бурятии дама украла девочку, заманив ее конфетами

В Бурятии дама украла девочку, заманив ее конфетами

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Пассажирскому самолёту градом разбило носовой обтекатель

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Пассажирский самолет авиакомпании Asiana Airlines совершил вынужденную посадку в Южной Корее после того, как градом ему разбило носовой обтекатель. На борту самолета было 176 пассажиров.

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Очевидцы показали потоп на Новом Арбате в Москве (ВИДЕО)

Очевидцы показали потоп на Новом Арбате в Москве (ВИДЕО)

В соцсетях обсуждают потоп на Новом Арбате в Москве. Сильный ливень прошел в пятницу во второй половине дня в Москве и залил самый центр столицы. Очевидцы говорят, что улицу можно было переплыть на лодке.

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