В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

Трагедия произошла в метрополитене Санкт-Петербурга минувшим вечером, но подробности происшествия стали известны только что. Инцидент произошел на станции «Звенигородская», где на рельсы упала женщина.

На рельсы подземки Санкт-Петербурга на станции «Звенигородская» упала женщина 50-ти лет, сообщает «Росбалт».

Личность дамы до сих пор не установлена: она госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что пострадавшая попала под поезд, который отрезал ей обе ступни. Вдобавок, женщина при падении получила сильное сотрясение мозга, ударившись об рельсы лбом. Пока врачи определяют состояние пострадавшей как крайне тяжелое, она до сих пор испытывает травматический шок второй степени.