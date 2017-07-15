Жители Геледжика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Федеральная автодорога Москва-Новороссийск (М-4 «Дон») в районе города Геленджик перекрыта 15 июля протестующими. Поперек дороги стоят гробы, таким образом жители протестуют против сноса их дома.

О протестной акции на трассе М-4 «Дон» в Геленджике пишет «Новая газета».

Жители протестуют против сноса многоэтажного дома, в котором они живут. В знак протеста они перекрыли трассу и развернули плакаты, на которых упрекают мэра города Виктора Хрестина в том, что он лишает их жилья. При этом протестующие заранее предупреждают, что пойдут на уступки только если в конфликт вмешается лично президент РФ Владимир Путин: больше они никому не верят.

Шоссе было перекрыто 10 минут, после протестующих удалось оттеснить силами казачества и полиции. Задержано шесть человек. Дом, в котором живут протестующие люди, был построен незаконно на федеральной земле, которая была предназначена для строительства лабораторного комплекса. Проживет в «незаконном доме» 65 человек.