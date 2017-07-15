В московском дворе автомобиль сбил ребенка

Ребенок попал под колеса автомобиля во дворе Москвы. Пострадавшего несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили вертолетом Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.

Днем 15 июля во дворе жилого дома в районе Марьина Роща ребенок попал под колеса автомобиля, передает RT.

Пострадавший был экстренно доставлен вертолетом Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Известно, что водитель с места происшествия не скрылся, с ним работают следователи. О состоянии ребенка нет информации.