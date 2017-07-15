На Сахалине утонули отец с сыном

Трагедия произошла в городе Южно-Сахалинск днем 15 июля. В озере Долинского района утонули отец 35-ти лет и его пятилетний сын. Известно, что семья хотела искупаться, а что было дальше, выясняет следствие.

В региональное отделение МЧС поступило сообщение о двух утонувших в озере у села Стародубское. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИМС и водолазы обследовали дно водоема, нашли тела утонувших и извлекли их на поверхность.

Следствие выяснило, что мальчик плавал на надувном круге в 20 метрах от берега, и круг перевернулся. Отец бросился спасать сына, но утонул сам, когда пытался его вытащить. Само озеро небольшого размера, но очень глубокое, до пяти метров.