Пассажирскому самолёту градом разбило носовой обтекатель

Пассажирский самолет авиакомпании Asiana Airlines совершил вынужденную посадку в Южной Корее после того, как градом ему разбило носовой обтекатель.

Как сообщает агентство Yonhap, на борту воздушного судна было 176 пассажиров. Вынужденная посадка прошла нормально. Градины повредили корпус для основной радиолокационной системы самолета Airbus 321, обнажив часть куполообразного обтекателя.

Ремонт самолета планируют завершить уже в субботу.