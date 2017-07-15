Очевидцы показали потоп на Новом Арбате в Москве (ВИДЕО)

В соцсетях обсуждают потоп на Новом Арбате в Москве. Сильный ливень прошел в пятницу во второй половине дня в Москве и залил самый центр столицы. Очевидцы говорят, что в начале Нового Арбата улицу можно было переплыть на лодке.

Но лодок не было. Приходилось принимать экстремальные решения. Некоторые москвичи снимали ботинки и шлепали босиком.

В программу по благоустройству центра Москвы "Моя улица" забыли включить ливневки?

Свидетели потопа отмечают, что люди не сердились на гигантские лужи. Снимали новообразовавшиеся водоемы в центре мегаполиса на гаджеты.

"... прокладывая дорогу и арочный проезд под домом, дорожные работники устроили искусственную низину. И эта низина оказалась затоплена чуть более чем целиком.

Вода стояла уже буквально выше бордюра - собственно, отличить тротуар от проезжей части было невозможно: скорее было похоже, что в рамках благоустройства улиц столичные власти решили разбить небольшой пруд прямо посреди Нового Арбата", - опубликовано на сайте snob сообщение Александра Золотарева с подтверждающими фото.

Видео потопа становится популярным в соцсети "Фейсбук".

Сегодня в Москве теплее, чем вчера. Но МЧС предупредило - надвигается гроза.