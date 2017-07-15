В Петрозаводске несколько взрывов прогремели на площади Гагарина

В Петрозаводске на площади Гагарина в субботу прогремели четыре взрыва. На месте происшествия собрались все оперативные службы столицы Карелии: полиция, сотрудники МЧС, несколько бригад "скорой помощи".

Очевидцы говорят, что у киоска с прессой на площади в районе железнодорожного вокзала была обнаружена подозрительная сумка. Обнаружившие сумку вызвали полицию. Находку обследовали саперы и собака.



Как передает Лайф, скорее всего, саперы взорвали содержимое подозрительной сумки контролируемыми зарядами. Прогремело четыре взрыва. Пострадавших в результате происшествия нет.